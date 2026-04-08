Caso raro transforma periquito verde em ave azul no Tocantins
Ave da espécie periquito-de-encontro-amarelo foi fotografada com coloração azul incomum em São Félix do Tocantins, em um registro considerado raro em vida livre
Um registro fotográfico feito por uma servidora do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) identificou um caso raro de alteração genética em um periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri), em São Félix do Tocantins, no Tocantins. A imagem foi produzida pela analista ambiental Bianca Montanaro durante uma atividade de observação de aves.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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