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Caso raro transforma periquito verde em ave azul no Tocantins

Ave da espécie periquito-de-encontro-amarelo foi fotografada com coloração azul incomum em São Félix do Tocantins, em um registro considerado raro em vida livre

Espécime com cianismo
Foto: Bianca Montanaro/Ibama

Um registro fotográfico feito por uma servidora do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) identificou um caso raro de alteração genética em um periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri), em São Félix do Tocantins, no Tocantins. A imagem foi produzida pela analista ambiental Bianca Montanaro durante uma atividade de observação de aves.

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