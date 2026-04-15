Chuvas na Argentina podem abrir mais espaço para cebola chilena no Brasil
As importações brasileiras de cebola somaram pouco mais de 23 mil toneladas em março, volume 22,5% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado
As importações brasileiras de cebola somaram pouco mais de 23 mil toneladas em março, volume 22,5% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. Os dados são do Hortifrúti/Cepea, que aponta expectativa de avanço nas compras externas a partir deste mês, em um período em que a oferta nacional começa a perder força e a qualidade do produto tende a recuar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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