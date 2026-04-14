Cinco adaptações de Machado de Assis que você precisa conhecer
Nova biografia apresenta descobertas recentes sobre o escritor e reúne adaptações de suas obras para o audiovisual.
Um dos maiores nomes da literatura brasileira, Machado de Assis volta ao centro das atenções com o lançamento de uma nova biografia assinada pelo jornalista e pesquisador C.S. Soares.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Intitulada Machado: O Filho do Inverno (Ação), a obra apresenta interpretações inéditas sobre a trajetória do escritor e levanta, entre outros pontos, a possibilidade de ligação com a maçonaria, a partir de novas investigações.
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Autor de textos que seguem provocando debates e interpretações, o escritor carioca mantém sua relevância ao longo do tempo. Além disso, suas histórias ultrapassaram as páginas dos livros e ganharam versões no cinema e na televisão.
A seguir, confira produções inspiradas em suas obras que exploram diferentes leituras de seu universo literário.
Memórias Póstumas (2001)
Baseado em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o longa dirigido por André Klotzel apresenta um protagonista que revisita sua própria vida após a morte. Interpretado por Reginaldo Faria, ele relembra acontecimentos marcantes enquanto tenta escapar da monotonia da eternidade. O filme incorpora trechos do texto original e conquistou cinco Kikitos no Festival de Gramado.
Onde assistir: disponível para aluguel
A Cartomante (2004)
Inspirado no conto homônimo, o filme acompanha o envolvimento amoroso entre Rita, vivida por Deborah Secco, e Camilo, interpretado por Luigi Barricelli. No entanto, o relacionamento se complica devido ao noivado dela com Vilela, melhor amigo de Camilo. Diante do conflito, ela recorre a uma cartomante em busca de orientação.
Onde assistir: Looke
Capitu (2008)
A minissérie baseada em Dom Casmurro retrata a relação entre Capitu e Bentinho em diferentes fases da vida. Enquanto o enredo avança, a narrativa destaca a transformação do amor juvenil em um relacionamento marcado por desconfiança e ciúmes.
Onde assistir: Globoplay
A Comédia Divina (2017)
Inspirado em A Igreja do Diabo, o filme apresenta uma abordagem contemporânea e bem-humorada. Na trama, uma jornalista enfrenta dificuldades profissionais até que o próprio Diabo passa a utilizar a televisão como meio para divulgar uma nova religião.
Onde assistir: disponível para aluguel
Capitu e o Capítulo (2021)
Com uma proposta mais experimental, a obra dirigida por Júlio Bressane revisita Dom Casmurro sob uma perspectiva mais subjetiva. Dessa forma, o filme se estrutura em capítulos curtos e enfatiza os aspectos psicológicos dos personagens, especialmente o ciúme de Bentinho e a complexidade de Capitu.
Onde assistir: Telecine
Assim, as adaptações evidenciam a permanência e a versatilidade da obra de Machado de Assis, que continua a inspirar novas leituras e produções em diferentes formatos.
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