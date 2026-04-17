Colisão entre carro e moto deixa ferido na Beira Rio em Cachoeiro

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

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A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Além disso, até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. As autoridades devem investigar as circunstâncias da ocorrência.