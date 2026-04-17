Colisão entre carro e moto deixa ferido na Beira Rio em Cachoeiro
Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira.
Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Além disso, até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. As autoridades devem investigar as circunstâncias da ocorrência.
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