Com avanço da safra, preço do etanol cai e do açúcar recua levemente

O avanço da moagem da cana-de-açúcar da safra 2026/27 em usinas paulistas elevou a oferta de etanol hidratado no mercado e pressionou os preços na última semana em todas as regiões produtoras de São Paulo. Segundo o Cepea, muitos vendedores ampliaram a disponibilidade do combustível diante do receio de quedas mais acentuadas nas cotações ao longo dos próximos dias.

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