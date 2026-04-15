Concurso do maior peixe é destaque na ExpoPesca 2026

A Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca de Itapemirim anunciou a realização da 2ª ExpoPesca Itapemirim 2026. O evento já movimenta o setor e promete reunir pescadores em uma programação voltada à tradição e à cultura local. Além disso, a iniciativa destaca a pesca como atividade esportiva e econômica.

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Um dos principais atrativos será o concurso do maior peixe pescado. A competição acontece entre os dias 10 e 12 de julho. Dessa forma, o evento incentiva a participação de pescadores e valoriza a prática esportiva.

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O concurso contará com três categorias principais. Os participantes poderão disputar nas modalidades maior atum, maior dourado e maior meca, conhecido como espadarte. Assim, a competição amplia as chances de participação e promove uma disputa equilibrada.

A avaliação será realizada com base no peso e no tamanho dos peixes. Portanto, os critérios garantem justiça entre os competidores e transparência no resultado final.

Regras e participação

Para participar, os pescadores devem registrar suas capturas. O regulamento exige fotos e vídeos que comprovem o tamanho do peixe e o momento da pesagem no desembarque. Além disso, esses registros são fundamentais para a validação no concurso.

Dessa maneira, a organização assegura que todas as etapas sigam critérios claros. Ao mesmo tempo, o evento estimula a prática responsável da pesca.

Valorização da cultura local

A ExpoPesca Itapemirim 2026 reforça a importância da pesca para a região. Além de promover a competição, o evento valoriza a cultura local e fortalece o setor. Assim, a iniciativa se consolida como um dos destaques do calendário municipal.