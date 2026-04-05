Confira resultado da Mega-Sena deste sábado

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (4), o sorteio do concurso 2992 da Mega-Sena. O prêmio estimado para esta edição alcançou R$ 7.500.000,00, valor que, portanto, atraiu a atenção de apostadores em todo o país.

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O sorteio integra o calendário regular das Loterias Caixa. Dessa forma, a Mega-Sena mantém concursos frequentes e concentra grande volume de apostas a cada edição. Além disso, o valor acumulado reforçou a expectativa em torno do resultado. Veja aqui o resultado (CLIQUE AQUI)

O concurso 2992 ocorreu conforme a programação oficial. Assim, os apostadores acompanharam a divulgação das dezenas sorteadas e passaram a conferir os bilhetes registrados. Ao mesmo tempo, o prêmio milionário ampliou o interesse pela modalidade.

A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do Brasil. Nesse sentido, o jogo consiste na escolha de seis números entre 60 disponíveis. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas. Dessa maneira, o prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números.

Além disso, a modalidade também contempla outras faixas de premiação. Assim, apostadores que acertam quatro ou cinco dezenas também recebem valores proporcionais. Ao mesmo tempo, essa característica amplia as possibilidades de ganho.

Enquanto isso, os concursos com valores elevados costumam aumentar o número de apostas. Dessa forma, o volume de participantes cresce, o que eleva a movimentação em torno dos sorteios.

Os jogadores podem realizar apostas em casas lotéricas credenciadas ou por meio dos canais digitais das Loterias Caixa. Assim, o acesso ao jogo se torna mais prático e abrangente.

Portanto, com o sorteio já realizado, o resultado da Mega-Sena 2992 passa a ser o principal foco dos apostadores. Ao mesmo tempo, a modalidade segue com novos concursos previstos, mantendo o interesse em torno dos próximos prêmios.