Crédito rural mais travado acende alerta no Sudeste para o Plano Safra
Reunião da CNA em Linhares, no Espírito Santo, reúne produtores e lideranças do setor, que apontam excesso de garantias, redução de limites e dificuldade crescente de acesso ao financiamento
O excesso de garantias exigidas na contratação do crédito rural dominou as discussões da reunião promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para debater as propostas da região Sudeste ao Plano Safra 2026/2027. O encontro foi realizado na terça-feira (7), em Linhares, no Espírito Santo, e reuniu produtores, federações e sindicatos rurais da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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