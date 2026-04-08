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Crédito rural mais travado acende alerta no Sudeste para o Plano Safra

Reunião da CNA em Linhares, no Espírito Santo, reúne produtores e lideranças do setor, que apontam excesso de garantias, redução de limites e dificuldade crescente de acesso ao financiamento

crédito rural
Fotos: Ascom Faes

O excesso de garantias exigidas na contratação do crédito rural dominou as discussões da reunião promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para debater as propostas da região Sudeste ao Plano Safra 2026/2027. O encontro foi realizado na terça-feira (7), em Linhares, no Espírito Santo, e reuniu produtores, federações e sindicatos rurais da região.

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