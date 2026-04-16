Da Amazônia ao ES: robô de colheita chega à palmeira juçara

Maior produtor e processador dos frutos da juçara no Espírito Santo, e detentor do título de Capital Estadual da Palmeira Juçara, Rio Novo do Sul recebe, na próxima semana, entre os dias 20 e 24, mais uma edição da Festa da Palmeira Juçara. Entre as atrações estão curso de culinária de juçara, visita técnica às agroindústrias, turismo de experiência e gastronomia da juçara, Caminhada Rota da Juçara e o Seminário da Palmeira Juçara, que neste ano chega à sua 5ª edição.

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