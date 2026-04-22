Daniel Feu lidera governança de TI em multinacional farmacêutica

O setor farmacêutico brasileiro, que movimentou cerca de R$ 160,7 bilhões em 2024 com crescimento de 13% em relação ao ano anterior, enfrenta uma transformação digital acelerada. De acordo com dados recentes, o mercado de transformação digital no Brasil deve crescer de US$ 26,72 bilhões em 2025 para US$ 30,28 bilhões em 2026, com o segmento de saúde avançando a uma taxa de 13,75% ao ano. No mesmo período, o Ministério da Saúde destinou recursos significativos — como os US$ 200 milhões anunciados para a digitalização do SUS — reforçando a necessidade de infraestrutura de TI robusta, segura e alinhada a normas regulatórias rigorosas como GxP, ANVISA e equivalentes internacionais.

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Nesse contexto de alta exigência regulatória e complexidade operacional, Daniel Feu acumula mais de 15 anos de experiência no setor farmacêutico, com 12 anos dedicados à Fresenius Kabi Brasil. Ingressou na empresa em 2013 como analista de suporte e progrediu para posições de maior responsabilidade, atuando sempre em ambientes multinacionais sujeitos a auditorias internacionais.

Como gestor de TI desde 2023, Feu lidera iniciativas de qualificação de infraestrutura em conformidade com normas GxP, apoiando diretamente projetos estratégicos de transformação digital nas áreas de engenharia e manutenção. Sua atuação anterior incluiu a gestão de mais de 10 mil dispositivos na América Latina via Microsoft SCCM, a condução de auditorias regulatórias com 100% de conformidade e a implementação de melhorias que resultaram em redução de 25% nos incidentes críticos de dispositivos, 20% no tempo médio de resolução de chamados e 40% na eficiência de gerenciamento de patches. Esses resultados contribuíram para a manutenção de 99,8% de disponibilidade dos sistemas e para a redução de custos operacionais em projetos de migração e modernização.

Formado em Redes de Computadores, Daniel concluiu em 2024 a pós-graduação em Governança de Tecnologia da Informação pela PUC Minas, com média geral de 96 pontos. Possui ainda certificações em validação de sistemas computadorizados e integridade de dados (PQE), ITIL Foundation 4, PMBOK 6, MCSA, AZ-900 e Cisco Voice Collaboration.

Com base nessa trajetória consolidada, Daniel Feu se prepara para expandir sua atuação ao mercado americano por meio do lançamento de uma nova empresa de consultoria em tecnologia, a NDF Solutions para suprir a demanda por governança de TI.