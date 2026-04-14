David Schmidt: Liderança Técnica e Institucional no Agronegócio Brasileiro

Enquanto o agronegócio brasileiro enfrenta o duplo desafio de aumentar a produtividade em meio a restrições hídricas e energéticas, David Marcelino Almeida Schmidt tem atuado em duas frentes simultâneas: a gestão operacional de um grupo agrícola no coração do Matopiba e a liderança nacional do debate sobre agricultura irrigada.

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Presidente da Comissão Nacional de Irrigação da CNA desde 2022, Schmidt tem defendido a integração entre recursos hídricos e energia como condição essencial para a sustentabilidade do setor. Em 2025, ele participou de agendas estratégicas como o Dia Nacional da Agricultura Irrigada no Congresso Nacional, o lançamento da Aliança pelo Desenvolvimento Energético dos Polos de Irrigação, o Fórum de Irrigação da Bahia (FIBA) e eventos na Bahia Farm Show, sempre enfatizando a necessidade de políticas que garantam previsibilidade hídrica, redução de custos energéticos e expansão responsável da irrigação.

Como sócio e gestor do Grupo Schmidt Agrícola, fundado em 1979 em Barreiras (BA), ele aplica no dia a dia o controle rigoroso de custos e indicadores de performance em uma operação que abrange grãos, fibras (com destaques de produtividade em algodão), banana e cacau. O grupo já foi reconhecido pela revista Forbes Brasil como uma das empresas mais representativas do agronegócio brasileiro.

Sua trajetória inclui ainda 12 anos à frente da Cooperativa Educacional de Barreiras (COOPEB), onde contribuiu para fortalecer o crédito cooperativo na região por meio da articulação com o Sicredi, e o cargo de vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB).

Com experiência que vai da porteira para dentro até os corredores de Brasília, David Schmidt agora inicia uma frente de consultoria estratégica nos Estados Unidos, levando o know-how brasileiro de governança e otimização em cadeias irrigadas para o mercado global.

Em um país que já irriga mais de 9,5 milhões de hectares e busca ampliar essa área para ganhar resiliência climática, lideranças como Schmidt ganham relevância ao traduzir as demandas práticas do produtor em propostas concretas de política pública.