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Demanda das fecularias limita pressão sobre preços da mandioca

O mercado de mandioca registrou maior movimentação na semana passada, impulsionado pela necessidade de produtores liberarem áreas

Foto: Divulgação

O mercado de mandioca registrou maior movimentação na semana passada, impulsionado pela necessidade de produtores liberarem áreas para novos plantios ou buscarem capitalização. Apesar do avanço na oferta, a demanda aquecida das fecularias impediu uma pressão mais intensa sobre os preços.

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