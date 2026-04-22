Demanda das fecularias limita pressão sobre preços da mandioca

O mercado de mandioca registrou maior movimentação na semana passada, impulsionado pela necessidade de produtores liberarem áreas para novos plantios ou buscarem capitalização. Apesar do avanço na oferta, a demanda aquecida das fecularias impediu uma pressão mais intensa sobre os preços.

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