Dia do Goleiro: história de Erivelton da Silva destaca emoção e coragem

O Dia do Goleiro, celebrado em 26 de abril no Brasil, vai além de uma simples data no calendário. Ele carrega história, emoção e reconhecimento a uma das posições mais decisivas do futebol. Nesse sentido, criada em 1975 por professores de Educação Física do Exército, a homenagem ganhou força no ano seguinte, quando passou a marcar o nascimento de Manga, ídolo histórico que se tornou símbolo da segurança debaixo das traves.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, a data reforça o papel fundamental do goleiro dentro de campo. Afinal, é ele quem vive entre extremos. Isso porque, em segundos, pode sair do céu ao inferno. E é exatamente essa intensidade que define a posição.

Leia também: Projeto cachoeirense Selca Vôlei cresce e conquista títulos estaduais

“Uma das mais importantes, vamos dizer 50% do time. Começa sempre com um bom goleiro para ser campeão”, afirma o ex-goleiro Erivelton Rodrigues da Silva, ao refletir sobre a responsabilidade da função.

História construída com luta e oportunidades

A trajetória de Erivelton ilustra bem o espírito do Dia do Goleiro. Natural de Campos dos Goytacazes, ele cresceu em Bom Jardim de Minas e construiu uma carreira marcada por esforço e superação. Isso porque, antes mesmo de viver o futebol profissional, passou por diferentes trabalhos. No entanto, nunca deixou de acreditar no sonho.

“Comecei no profissional aos 17 anos no Tupi de Juiz de Fora. Com ajuda de um amigo goleiro, tive a oportunidade de ir para jogar no Espírito Santo. Daí minha vida mudou”, relembra. A partir desse momento, o goleiro percorreu diversos clubes e acumulou experiências que moldaram sua carreira.

Ao todo, Erivelton vestiu a camisa de mais de 14 equipes. Entre elas, clubes como Vasco da Gama, Americano e Rio Branco. Além disso, ele também teve passagem pelo Estrela do Norte Futebol Clube, onde atuou no futebol capixaba e ampliou ainda mais sua trajetória dentro do esporte. Contudo, ele não destaca apenas títulos ou grandes momentos. Para ele, cada passagem teve um significado. “Todos os clubes foram importantes. Desde o pequeno ao maior, a gente sempre aprende alguma coisa e enfrenta desafios que despertam emoções”, diz.

Para ele, cada passagem teve um significado. “Todos os clubes foram importantes. Desde o pequeno ao maior, a gente sempre aprende alguma coisa e enfrenta desafios que despertam emoções”, diz.

Memórias que marcam dentro e fora de campo

Entre tantas lembranças, algumas seguem vivas com mais intensidade. O primeiro título, por exemplo, ocupa um lugar especial. “O primeiro a gente nunca esquece. Foi o campeonato mineiro de juniores pelo Tupi. Foi muito bom”, recorda.

Além disso, realizar sonhos também fez parte da caminhada. Jogar no Maracanã e conhecer o ídolo Tafarel estavam entre os objetivos. “Meu sonho era jogar em time grande e consegui realizar esses desejos, graças a Deus”, destaca.

No entanto, nenhuma conquista supera o impacto familiar. “A felicidade dos meus pais quando joguei pela primeira vez na Série A pelo Vasco foi minha lembrança mais bonita”, revela.

Entre o céu e o inferno: a essência do goleiro

O Dia do Goleiro também é um convite à reflexão sobre os desafios da posição. Apesar de essencial, ela exige equilíbrio emocional e coragem. “É uma das mais bonitas do time, mas também é uma das mais ingratas. Pode ir do céu ao inferno em segundos”, resume Erivelton.

Hoje, ao observar a nova geração, ele reconhece evolução e mudanças no futebol. “Tem uma safra muito boa de goleiros. Mas mudou bastante a preferência dos clubes”, analisa.

Assim, a data reforça não apenas a importância técnica do goleiro, mas também sua dimensão humana. Histórias como a de Erivelton mostram que, por trás de cada defesa, existe uma trajetória marcada por desafios, sonhos e conquistas. E, sobretudo, por uma paixão que começa ainda longe dos grandes estádios, mas que encontra no gol o seu lugar de pertencimento.