Dólar hoje: esse é o melhor momento para comprar? Confira
Diante desse cenário, a decisão de comprar dólar depende diretamente do objetivo de cada pessoa.
A valorização do real frente ao dólar, com a moeda americana sendo negociada na casa dos R$ 5,01 — patamar que não era registrado há mais de um ano — reacende uma dúvida comum entre investidores e consumidores: é hora de comprar dólar? O movimento representa uma queda significativa em relação ao pico de R$ 5,29 observado em março, em meio às tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos e Irã, e reflete uma combinação de fatores internos e externos que favorecem a moeda brasileira no curto prazo.
Entre os principais motivos para o fortalecimento do real estão a entrada de capital estrangeiro no país, impulsionada pelos juros ainda elevados, a melhora, ainda que parcial, na percepção de risco fiscal e o cenário internacional, que tem contribuído para um enfraquecimento global do dólar. Além disso, a valorização das commodities também favorece economias exportadoras como a brasileira, aumentando o fluxo de dólares no país. Esse conjunto de fatores cria um ambiente mais favorável para a moeda nacional, embora não elimine a volatilidade característica do mercado cambial.
Diante desse cenário, a decisão de comprar dólar depende diretamente do objetivo de cada pessoa. Para quem tem viagem internacional programada, o momento pode ser considerado oportuno, já que a cotação mais baixa reduz os custos no exterior. Ainda assim, especialistas recomendam evitar tentar prever o menor valor possível e optar por compras fracionadas ao longo do tempo, estratégia conhecida como preço médio, que reduz o risco de oscilações abruptas.
Para quem busca proteção patrimonial, o dólar continua sendo um ativo relevante. Mesmo em momentos de valorização do real, manter parte dos investimentos atrelados à moeda americana é uma forma de diversificar riscos e se proteger contra instabilidades econômicas. Nesse caso, a exposição ao dólar não deve ser encarada como uma aposta de curto prazo, mas como uma estratégia de longo prazo dentro de uma carteira equilibrada.
Por outro lado, a compra de dólar com objetivo puramente especulativo exige cautela. O mercado cambial é altamente sensível a fatores imprevisíveis, como decisões de política monetária nos Estados Unidos, mudanças no cenário fiscal brasileiro ou novas tensões geopolíticas. Isso significa que, embora haja espaço para novas quedas, o dólar também pode voltar a subir rapidamente, tornando arriscada qualquer tentativa de prever movimentos no curto prazo.
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