El Niño de 2026/2027 pode repetir a força e os impactos do fenômeno de 2015/2016?

O Pacífico Equatorial voltou ao radar dos meteorologistas. Um relatório do Climate Prediction Center, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, ligado à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica do país, aponta que o El Niño deve se formar em 2026 e pode ganhar força entre o fim do ano e o início de 2027. O documento indica que, no trimestre de novembro de 2026 a janeiro de 2027, há chances praticamente iguais, de 25%, para um El Niño moderado, forte ou muito forte.

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