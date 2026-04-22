El Niño muito forte já entra no radar das agências meteorológicas para 2026 e 2027
A possibilidade de um El Niño muito forte no fim de 2026 já aparece no radar da NOAA, agência meteorológica dos Estados Unidos.
A possibilidade de um El Niño muito forte no fim de 2026 já aparece no radar da NOAA, agência meteorológica dos Estados Unidos. Em seu boletim mais recente sobre a evolução do ENSO, o órgão aponta que o fenômeno deve voltar nos próximos meses e informa que, entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, há 25% de chance de um evento muito forte, mesmo percentual atribuído às categorias forte e moderada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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