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El Niño muito forte já entra no radar das agências meteorológicas para 2026 e 2027

A possibilidade de um El Niño muito forte no fim de 2026 já aparece no radar da NOAA, agência meteorológica dos Estados Unidos.

Imagem: National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa)/divulgação

A possibilidade de um El Niño muito forte no fim de 2026 já aparece no radar da NOAA, agência meteorológica dos Estados Unidos. Em seu boletim mais recente sobre a evolução do ENSO, o órgão aponta que o fenômeno deve voltar nos próximos meses e informa que, entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, há 25% de chance de um evento muito forte, mesmo percentual atribuído às categorias forte e moderada.

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