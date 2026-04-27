Em uma década, abacate toma conta das terras capixabas
A produção de abacate no Espírito Santo passou por uma transformação expressiva na última década. Em 2014, o estado colheu 3.474 toneladas.
A produção de abacate no Espírito Santo passou por uma transformação expressiva na última década. Em 2014, o estado colheu 3.474 toneladas. Em 2024, o volume chegou a 33.735 toneladas — crescimento de 871%.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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