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Empresa abre vaga para auxiliar de produção em Castelo

Oportunidade oferece contratação imediata, benefícios e atuação na área de produção em Castelo

Sine Cachoeiro, vagas de emprego - trabalho
Foto: Divulgação

A empresa AG3 Solutions abriu vaga para auxiliar de produção em Castelo, no Espírito Santo. A oportunidade prevê contratação imediata e, além disso, inclui benefícios para os profissionais selecionados.

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Entre as condições oferecidas, a empresa destaca salário compatível com a função. Além disso, o pacote inclui ajuda de custo e prêmio por assiduidade. Dessa forma, a vaga reúne incentivos que buscam atrair candidatos para o setor de produção.

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Para participar do processo seletivo, o candidato precisa atender a alguns requisitos. É necessário ter mais de 18 anos e, ao mesmo tempo, possuir disponibilidade de horário. Assim, a empresa estabelece critérios básicos para o preenchimento da vaga.

Além disso, os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o contato disponibilizado. Dessa maneira, o processo ocorre de forma direta e objetiva, facilitando a seleção.

Portanto, a oportunidade amplia as opções de emprego na região. Ao mesmo tempo, reforça a busca por profissionais para atuação na área de produção em Castelo.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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