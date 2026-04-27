Empresa abre vaga para auxiliar de produção em Castelo

A empresa AG3 Solutions abriu vaga para auxiliar de produção em Castelo, no Espírito Santo. A oportunidade prevê contratação imediata e, além disso, inclui benefícios para os profissionais selecionados.

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Entre as condições oferecidas, a empresa destaca salário compatível com a função. Além disso, o pacote inclui ajuda de custo e prêmio por assiduidade. Dessa forma, a vaga reúne incentivos que buscam atrair candidatos para o setor de produção.

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Para participar do processo seletivo, o candidato precisa atender a alguns requisitos. É necessário ter mais de 18 anos e, ao mesmo tempo, possuir disponibilidade de horário. Assim, a empresa estabelece critérios básicos para o preenchimento da vaga.

Além disso, os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o contato disponibilizado. Dessa maneira, o processo ocorre de forma direta e objetiva, facilitando a seleção.

Portanto, a oportunidade amplia as opções de emprego na região. Ao mesmo tempo, reforça a busca por profissionais para atuação na área de produção em Castelo.