Empresa abre vaga para auxiliar de serviços gerais em Cachoeiro

O hotel Easy em Cachoeiro de Itapemirim está contratando auxiliar de serviços gerais. A oportunidade é destinada ao público masculino e exige requisitos específicos para participação no processo seletivo.

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Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter ensino fundamental completo. Além disso, a empresa exige experiência comprovada de, no mínimo, seis meses na função. Ao mesmo tempo, é necessário ter disponibilidade de horário, o que amplia a flexibilidade para atuação nas atividades.

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Por outro lado, a vaga também exige habilidades importantes para o desempenho das funções. Nesse sentido, o candidato deve demonstrar foco no cliente. Além disso, precisa ter orientação para resultados e capacidade de trabalhar em equipe, o que contribui diretamente para o ambiente profissional.

Dessa forma, os interessados devem se organizar com antecedência para participar do processo. Para isso, é necessário enviar o currículo por e-mail dentro do prazo estabelecido.

O email para recebimento dos cúrriculos é [email protected]. Além disso, o prazo final para candidatura é até o dia 17 de abril de 2024, conforme informado na divulgação da vaga.