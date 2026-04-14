Empresa abre vaga para auxiliar de serviços gerais em Cachoeiro
Oportunidade exige ensino fundamental completo, experiência comprovada e disponibilidade de horário.
O hotel Easy em Cachoeiro de Itapemirim está contratando auxiliar de serviços gerais. A oportunidade é destinada ao público masculino e exige requisitos específicos para participação no processo seletivo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter ensino fundamental completo. Além disso, a empresa exige experiência comprovada de, no mínimo, seis meses na função. Ao mesmo tempo, é necessário ter disponibilidade de horário, o que amplia a flexibilidade para atuação nas atividades.
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Por outro lado, a vaga também exige habilidades importantes para o desempenho das funções. Nesse sentido, o candidato deve demonstrar foco no cliente. Além disso, precisa ter orientação para resultados e capacidade de trabalhar em equipe, o que contribui diretamente para o ambiente profissional.
Dessa forma, os interessados devem se organizar com antecedência para participar do processo. Para isso, é necessário enviar o currículo por e-mail dentro do prazo estabelecido.
O email para recebimento dos cúrriculos é [email protected]. Além disso, o prazo final para candidatura é até o dia 17 de abril de 2024, conforme informado na divulgação da vaga.
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