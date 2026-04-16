Empresas abrem vagas de emprego com benefícios em Cachoeiro

O mercado de trabalho segue aquecido em Cachoeiro de Itapemirim. Duas empresas anunciaram novas oportunidades, com foco em áreas distintas. Enquanto uma busca profissionais para vendas externas, outra procura mecânico diesel com experiência. Assim, candidatos com diferentes perfis podem disputar as vagas.

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Equipenet Tecnologia & Software

A Equipenet Tecnologia & Software abriu vaga para vendedor externo. A empresa procura profissionais proativos, comprometidos e interessados em desenvolver habilidades de relacionamento.

Além disso, exige experiência em vendas, nível superior completo ou em andamento e conhecimento em informática. A vivência com software de gestão ou ERP aparece como diferencial.

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Em contrapartida, a empresa oferece benefícios como plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, plano odontológico e comissão. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected].

Fatran Transportes

Por outro lado, a Fatran Transportes busca mecânico diesel para atuar na manutenção de veículos pesados. O profissional irá realizar manutenção preventiva e corretiva, além de diagnosticar falhas mecânicas e elétricas.

Também executará serviços como troca de óleo, entre outras atividades. Para concorrer, o candidato precisa ter conhecimento em motores diesel, experiência na área e habilitação categoria D.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e estacionamento. Os currículos devem ser enviados pelo WhatsApp: (28) 99902-5715.