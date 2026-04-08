Esqueceu de resgatar seu prêmio da loteria? Veja o que fazer

Quem esquece de resgatar um prêmio da loteria precisa agir dentro de um prazo específico para não perder o valor. A Caixa Econômica Federal estabelece um limite de 90 dias após a data do sorteio para que o ganhador realize o saque. Portanto, o apostador deve ficar atento ao calendário.

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Caso o prêmio esteja disponível, o resgate ocorre diretamente nas unidades lotéricas ou em agências da Caixa, conforme o valor. Dessa forma, o ganhador deve apresentar o bilhete original premiado. Além disso, a identificação com documento oficial torna-se obrigatória para validar o pagamento.

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Por outro lado, quando o apostador não realiza o saque dentro do prazo estipulado, o valor deixa de estar disponível. Nesse cenário, o prêmio prescreve automaticamente após os 90 dias. Assim, o dinheiro não pode mais ser retirado pelo vencedor.

Além disso, a legislação determina o destino desses valores não resgatados. A Caixa direciona os recursos ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Dessa maneira, os valores passam a ter aplicação em políticas públicas voltadas à educação.

Ao mesmo tempo, o controle do prazo exige atenção do apostador. Por isso, conferir o resultado e guardar o comprovante da aposta tornam-se medidas essenciais. Assim, o jogador evita perder o direito ao prêmio.

Além disso, o processo de conferência pode ser feito por diferentes canais oficiais. Dessa forma, o apostador pode verificar os números sorteados e confirmar possíveis premiações com segurança. Portanto, manter o acompanhamento regular dos resultados reduz riscos.

Por fim, o resgate do prêmio depende exclusivamente do cumprimento do prazo e da apresentação correta do bilhete. Assim, o apostador deve agir rapidamente após identificar a premiação. Dessa maneira, o processo ocorre dentro das regras estabelecidas e garante o recebimento do valor.