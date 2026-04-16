Exportação de café do Brasil cai 8% em março, para 3 milhões de sacas

Os embarques brasileiros de café somaram 3,040 milhões de sacas de 60 kg em março, gerando uma receita cambial de US$ 1,125 bilhão. Na comparação com o mesmo mês de 2025, há queda de 7,8% em volume e de 15,1% em valores. Os dados são do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

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