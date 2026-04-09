Família busca por homem desaparecido no Sul do ES

A família de Rodrigo Sales Quintino, de 31 anos, busca informações sobre o seu paradeiro após o desaparecimento registrado no Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Rodrigo foi visto pela última vez no dia 21 de março, na lanchonete Bom Gosto, localizada na região de Fruteiras Novas, em Vargem Alta. Desde então, não houve novos registros sobre a localização dele.

Leia também: Semana “Registre-se!” oferece documentos gratuitos no ES

De acordo com a mãe de Rodrigo, ele não apresentava sinais de depressão ou qualquer outro problema de saúde mental. Além disso, familiares destacam que essa é a primeira vez que Rodrigo desaparece.

A família também informou que registrou o boletim de ocorrência após constatar o desaparecimento.

Rodrigo possui características que podem auxiliar na identificação. Ele tem barba e mede aproximadamente 1,60 metro de altura.

Enquanto isso, a família segue em busca de qualquer informação que possa indicar o paradeiro do homem. Além disso, as buscas continuam com apoio de registros oficiais já realizados.

Quem possuir qualquer informação sobre Rodrigo pode entrar em contato direto com a família pelo telefone (28) 99973-6032 ou pelo 181 – Disque Denúncia e 190 Ciodes.