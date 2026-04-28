Feijão carioca sobe com oferta limitada e demanda firme

O mercado de feijão carioca registrou valorização expressiva na última semana, impulsionado pela combinação de demanda aquecida e oferta restrita. O cenário ocorre em meio à transição entre o fim da primeira safra e o início da segunda, o que reduz a disponibilidade de grãos no curto prazo e pressiona as cotações.

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