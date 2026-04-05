Festa da Penha vai reunir romarias por terra e mar; confira a programação

A Festa da Penha 2026 mobiliza milhares de fiéis em romarias que somam mais de 600 quilômetros pelo Espírito Santo. Dessa forma, o evento acontece entre os dias 5 e 13 de abril e reúne 14 peregrinações em diferentes formatos.

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Os participantes percorrem os trajetos a pé, de bicicleta, a cavalo, de moto e também pelo mar. Dessa forma, a programação amplia as formas de participação e conecta diferentes regiões ao Convento da Penha, em Vila Velha.

As caravanas partem de diversas localidades, principalmente do interior do Estado. Nesse sentido, fiéis das dioceses de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus seguem em direção ao principal ponto da festa. Além disso, os trajetos acumulados representam longas distâncias percorridas ao longo dos dias.

A programação começa no dia 5 de abril, às 17h, com a Romaria dos Cavaleiros. O percurso tem cerca de 7 quilômetros e segue da Avenida Carlos Lindenberg até o Parque da Prainha. Assim, a abertura marca o início das peregrinações.

Mais romarias

Ao longo da semana, outras romarias integram o calendário. No dia 10 de abril, às 14h, ocorre a Romaria dos Militares, com subida ao convento. Em seguida, no dia 11, às 8h, acontece a Romaria das Pessoas com Deficiência, que parte do Santuário de Vila Velha até a Prainha. No mesmo dia, a programação inclui a Romaria dos Adolescentes.

Ainda no dia 11, às 17h, a Romaria dos Homens reúne grande número de participantes. O trajeto começa na Catedral Metropolitana de Vitória e segue até o Parque da Prainha. Dessa maneira, a caminhada se destaca como um dos momentos mais aguardados.

No dia 12 de abril, a programação inclui a Romaria das Mulheres, às 15h30, saindo do Santuário de Vila Velha. Além disso, a Moto Romaria e a Remaria acontecem às 8h, com percursos por terra e pelo mar.

No dia 13, data dedicada à padroeira, as romarias continuam desde a manhã. A Romaria dos Ciclistas parte de Vitória e Vila Velha às 7h30. Logo depois, às 8h, a Romaria dos Conguistas segue do portão do Convento ao Campinho.

Assim, as romarias estruturam a Festa da Penha 2026 e conectam diferentes trajetos em um mesmo propósito. Ao mesmo tempo, os percursos reforçam a presença da tradição religiosa em todo o Estado.

Confira a programação:

04 de abril (sábado)

9h – Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha

05 de abril ( domingo de Páscoa) – 1º dia do oitavário

Tema: “Onde houver desespero, que eu leve a esperança”

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

7h30 – Corrida da Penha (Praça do Ciclista x Parque da Prainha)

9h e 11h – Missas no Campinho do Convento

14h – Acolhida com os frades franciscanos + Coroa Franciscana (com transmissão)

15h – Devocional (com transmissão)

16h – Missa de abertura (Área pastoral: Vila Velha – com transmissão)

17h – Romaria dos Cavaleiros (concentração na Av. Carlos Lindenberg)

18h – Saída da Romaria dos Cavaleiros até a Prainha

19h – Acendimento da imagem iluminada (Praia da Costa)

06 de abril (segunda-feira) – 2º dia do oitavário

Tema: “Onde houver tristeza, que eu leve a alegria”

9h – Penha Peregrina (Paróquia Bom Pastor – Cariacica)

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida + Coroa Franciscana (com transmissão)

15h – Devocional (com transmissão)

16h – Missa (Área pastoral: Serrana – com transmissão)

07 de abril (terça-feira) – 3º dia do oitavário

Tema: “Onde houver dúvida, que eu leve a fé”

9h – Penha Peregrina (Alfredo Chaves – área rural)

9h – Penha Peregrina (Penitenciária Feminina de Bubu)

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida + Coroa Franciscana (com transmissão)

15h – Devocional (com transmissão)

16h – Missa (Área pastoral: Cariacica/Viana – com transmissão)

19h – Terço no Campinho (com transmissão)

08 de abril (quarta-feira) – 4 dia do oitavário

Tema: “Onde houver erro, que eu leve a verdade”

11h30 – Penha Peregrina (Capelania Militar – missa às 12h)

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida + Coroa Franciscana (com transmissão)

15h – Devocional (com transmissão)

16h – Missa (Área pastoral: Benevente – com transmissão)

19h – Pré-estreia do filme “Maria, esta fé que me leva”

09 de abril (quinta-feira) – 5º dia do oitavário

Tema: “Onde houver discórdia, que eu leve a união”

9h – Penha Peregrina (Paróquia Santa Rita – Vila Velha)

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Acolhida + Coroa Franciscana (com transmissão)

15h – Devocional (com transmissão)

16h – Missa (Área pastoral: Serra/Fundão – com transmissão)

19h – Concerto com Projeto Casa Verde (com transmissão)

10 de abril (sexta-feira) – 6º dia oitavário

Tema: “Onde houver ódio, que eu leve o amor”

9h – Penha Peregrina (PEVV VI – Vila Velha)

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares (saída do portão do Convento)

14h – Acolhida + Coroa Franciscana (com transmissão)

15h – Devocional (com transmissão)

16h – Missa (Área pastoral: Vitória – com transmissão)

19h – Bênção para casais (Parque da Prainha)

20h30 – Show Orquestra Cordas & Acordes (Prainha)

11 de abril (sábado) – 7º dia do oitavário

Tema: “Onde houver trevas, que eu leve a luz”

7h – Missa na Capela

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência

8h – Missa (Diocese de São Mateus – com transmissão)

10h – Romaria dos Adolescentes

11h – Missa com adolescentes

14h – Acolhida + Coroa Franciscana (com transmissão)

15h – Devocional (com transmissão)

16h – Missa (Diocese de Cachoeiro – com transmissão)

17h – Romaria dos Homens (saída da Catedral)

18h – Programação especial no Parque da Prainha

23h – Missa de encerramento da Romaria dos Homens

12 de abril (domingo) – 8ª do oitavário

Tema: “Onde houver ofensa, que eu leve o perdão”

5h e 7h – Missas na Capela

8h – Remaria (Praia do Ribeiro)

8h – Moto Romaria (Serra – saída às 9h)

9h – Missa (Diocese de Colatina – com transmissão)

11h – Missa no Campinho

14h – Programa especial (Prainha)

15h30 – Romaria das Mulheres

16h30 – Devocional (Prainha)

17h – Missa de encerramento da Romaria das Mulheres

18h15 – Orquestra Jovem Vale Música

19h – Show oracional (Prainha)

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem

13 de abril (segunda-feira) – dia da padroeira