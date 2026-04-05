Força Tática apreende maconha, cocaína e materiais do tráfico em Cachoeiro

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e materiais utilizados no tráfico em um condomínio localizado no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada neste sábado (4).

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De acordo com a corporação, equipes da Força Tática receberam informações de que uma das áreas de festas do Condomínio Otilio Roncetti, no bloco marrom, estaria sendo utilizada para o armazenamento de entorpecentes e possível apoio à atividade de tráfico de drogas.

Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o local para averiguar a situação. Durante as buscas realizadas no espaço indicado, os militares localizaram diversos materiais ilícitos.

Entre os itens apreendidos estavam 235 gramas de maconha em porção, além de 30 buchas da mesma droga, que juntas somavam aproximadamente 150 gramas. Os policiais também encontraram oito papelotes de cocaína, totalizando cerca de 10 gramas, e 18 pinos de cocaína, com aproximadamente 30 gramas.

Durante a ação, a equipe também recolheu uma balança de precisão e um pacote de pinos vazios, objetos comumente utilizados para fracionar e embalar entorpecentes destinados à comercialização.

Apesar da quantidade significativa de drogas e materiais relacionados ao tráfico encontrados no local, nenhum suspeito foi localizado durante a operação, e não houve conduzidos à delegacia.

Todo o material apreendido foi recolhido pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia da região para registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis. As investigações devem prosseguir para identificar os responsáveis pelos entorpecentes encontrados no condomínio.