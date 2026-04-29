Galpão desaba em Cachoeiro e deixa três trabalhadores feridos
Galpão desaba em Cachoeiro de Itapemirim. Três pessoas estavam na estrutura. Samu e Bombeiros atendem a ocorrência.
Um galpão desabou na tarde desta terça-feira (29) no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações iniciais, três trabalhadores estavam sobre a estrutura no momento do desabamento. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas.
As equipes seguem no atendimento e na avaliação da área. Novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726