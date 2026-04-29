Segurança

Galpão desaba em Cachoeiro e deixa três trabalhadores feridos

Galpão desaba em Cachoeiro de Itapemirim. Três pessoas estavam na estrutura. Samu e Bombeiros atendem a ocorrência.

Foto: Divulgação

Um galpão desabou na tarde desta terça-feira (29) no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

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De acordo com informações iniciais, três trabalhadores estavam sobre a estrutura no momento do desabamento. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas.

As equipes seguem no atendimento e na avaliação da área. Novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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