Galpão desaba em Cachoeiro e deixa três trabalhadores feridos

Um galpão desabou na tarde desta terça-feira (29) no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

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De acordo com informações iniciais, três trabalhadores estavam sobre a estrutura no momento do desabamento. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas.

As equipes seguem no atendimento e na avaliação da área. Novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento.