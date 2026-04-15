Guaçuí recebe atendimento especializado para mulheres
Iniciativa amplia acesso a atendimento especializado e busca reduzir filas no município.
A Prefeitura de Guaçuí, em parceria com o Ministério da Saúde, realiza o lançamento da Carreta da Saúde da Mulher. A iniciativa acontece no dia 17 de abril de 2026, uma sexta-feira. Dessa forma, o município amplia o acesso da população feminina a atendimentos especializados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento será realizado às 10h, no Parque de Exposição, em frente ao PSF Central. Além disso, a ação convida a população a participar desse momento voltado ao cuidado com a saúde das mulheres.
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A Carreta da Saúde da Mulher surge como uma estratégia para melhorar o atendimento no município. A proposta, portanto, busca reduzir filas e facilitar o acesso a serviços especializados. Ao mesmo tempo, a iniciativa contribui para o fortalecimento da rede pública de saúde.
Além disso, a ação reforça o compromisso com a qualidade de vida das mulheres. Dessa maneira, o atendimento se torna mais próximo e acessível para a população.
Convite à população
A Prefeitura de Guaçuí reforça o convite para que a comunidade participe do lançamento. Assim, o evento marca o início de uma importante ação na área da saúde.
Com isso, o município avança na oferta de serviços e amplia o cuidado com as mulheres. Portanto, a chegada da carreta representa mais um passo na melhoria do atendimento público.
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