Segurança

Ataque a tiros deixa homem ferido em Ibatiba

Homem é baleado em tentativa de homicídio em Ibatiba. Caso ocorreu no bairro Novo Horizonte e vítima foi socorrida ao PA.

Chacina
Foto: Aqui Notícias

Policiais militares foram acionados no fim da manhã desta quinta-feira (23) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.

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Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que um homem havia sido baleado. Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto atendimento da região, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

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Até o momento, não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. O caso segue sob investigação, e novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades conforme o andamento das apurações.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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