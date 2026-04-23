Ataque a tiros deixa homem ferido em Ibatiba
Homem é baleado em tentativa de homicídio em Ibatiba. Caso ocorreu no bairro Novo Horizonte e vítima foi socorrida ao PA.
Policiais militares foram acionados no fim da manhã desta quinta-feira (23) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que um homem havia sido baleado. Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto atendimento da região, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.
Leia também: Corpo de mulher é encontrado às margens de rodovia em Cachoeiro
Até o momento, não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. O caso segue sob investigação, e novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades conforme o andamento das apurações.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726