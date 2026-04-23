Ataque a tiros deixa homem ferido em Ibatiba

Policiais militares foram acionados no fim da manhã desta quinta-feira (23) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que um homem havia sido baleado. Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto atendimento da região, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

Leia também: Corpo de mulher é encontrado às margens de rodovia em Cachoeiro

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. O caso segue sob investigação, e novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades conforme o andamento das apurações.