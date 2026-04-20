Homem é encontrado morto dentro de casa no norte do Espírito Santo
A Polícia Militar e o SAMU foram acionados, mas o homem já estava sem vida
Um homem foi encontrado morto nesta segunda-feira (20), caído dentro da casa onde morava, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as primeiras informações, ele vivia com a irmã e estava sozinho no imóvel. Ao retornar para casa, a mulher encontrou a vítima caída, com o rosto voltado para o chão.
A Polícia Militar e o SAMU foram acionados, mas o homem já estava sem vida. Como o corpo não apresentava sinais de violência, a funerária realizou a remoção para liberação do velório.
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