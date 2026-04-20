Homem é encontrado morto dentro de casa no norte do Espírito Santo

Um homem foi encontrado morto nesta segunda-feira (20), caído dentro da casa onde morava, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo.

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De acordo com as primeiras informações, ele vivia com a irmã e estava sozinho no imóvel. Ao retornar para casa, a mulher encontrou a vítima caída, com o rosto voltado para o chão.

A Polícia Militar e o SAMU foram acionados, mas o homem já estava sem vida. Como o corpo não apresentava sinais de violência, a funerária realizou a remoção para liberação do velório.