Homem é morto em Alegre e polícia procura autor do crime
Polícia apreende arma após homicídio em Alegre. Suspeito fez ameaças antes do crime e segue sendo procurado pela polícia.
A Polícia Militar registrou um homicídio por arma de fogo na noite desta terça-feira (7), no distrito de Santa Angélica, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Logo após o crime, os militares iniciaram buscas e apreenderam uma arma que pode ter sido usada na ação. O suspeito, no entanto, ainda não foi localizado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O crime ocorreu por volta das 22h57, na Rua Ioclério Pereira Santos, nas proximidades de uma quadra. No local, os policiais encontraram a vítima, identificada como Carlos José Olmo, de 48 anos, caída ao solo e já sem sinais vitais. Em seguida, a equipe isolou a área para preservar a cena.
De acordo com testemunhas, o suspeito, de 52 anos, passou de motocicleta pelo local momentos antes do crime e fez ameaças à vítima. Pouco depois, moradores ouviram disparos de arma de fogo. Logo em seguida, Carlos foi encontrado alvejado, o que reforça a suspeita de execução.
Diante das informações, a Polícia Militar intensificou as diligências na região. Durante as buscas, os agentes se deslocaram até a residência do investigado. No imóvel, os militares localizaram e apreenderam uma espingarda calibre .28. Além disso, a arma continha um cartucho deflagrado, o que indica possível relação com o homicídio.
Enquanto isso, a perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos técnicos no local do crime. Posteriormente, o corpo foi encaminhado para os trâmites legais. A atuação da perícia é fundamental para reunir evidências que auxiliem na elucidação do caso.
O caso foi encaminhado à Delegacia de Alegre, que segue responsável pelas investigações. As equipes continuam em busca do suspeito e analisam as circunstâncias do crime. Até o momento, a motivação do homicídio permanece desconhecida.
Por fim, a polícia solicita que qualquer informação que possa contribuir com a localização do suspeito seja repassada de forma anônima às autoridades.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726