Homem é morto em Alegre e polícia procura autor do crime

A Polícia Militar registrou um homicídio por arma de fogo na noite desta terça-feira (7), no distrito de Santa Angélica, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Logo após o crime, os militares iniciaram buscas e apreenderam uma arma que pode ter sido usada na ação. O suspeito, no entanto, ainda não foi localizado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O crime ocorreu por volta das 22h57, na Rua Ioclério Pereira Santos, nas proximidades de uma quadra. No local, os policiais encontraram a vítima, identificada como Carlos José Olmo, de 48 anos, caída ao solo e já sem sinais vitais. Em seguida, a equipe isolou a área para preservar a cena.

De acordo com testemunhas, o suspeito, de 52 anos, passou de motocicleta pelo local momentos antes do crime e fez ameaças à vítima. Pouco depois, moradores ouviram disparos de arma de fogo. Logo em seguida, Carlos foi encontrado alvejado, o que reforça a suspeita de execução.

Diante das informações, a Polícia Militar intensificou as diligências na região. Durante as buscas, os agentes se deslocaram até a residência do investigado. No imóvel, os militares localizaram e apreenderam uma espingarda calibre .28. Além disso, a arma continha um cartucho deflagrado, o que indica possível relação com o homicídio.

Enquanto isso, a perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos técnicos no local do crime. Posteriormente, o corpo foi encaminhado para os trâmites legais. A atuação da perícia é fundamental para reunir evidências que auxiliem na elucidação do caso.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Alegre, que segue responsável pelas investigações. As equipes continuam em busca do suspeito e analisam as circunstâncias do crime. Até o momento, a motivação do homicídio permanece desconhecida.

Por fim, a polícia solicita que qualquer informação que possa contribuir com a localização do suspeito seja repassada de forma anônima às autoridades.