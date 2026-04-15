Homem é preso por agredir irmã em Itapemirim

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 56 anos por lesão corporal no contexto de violência doméstica, na tarde desta terça-feira (15), no bairro Odir Moreira, em Itapemirim. A ação foi conduzida pela 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, sob coordenação do delegado Daniel de Araújo.

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De acordo com as investigações, o suspeito, identificado como “Nenê Paulada”, agrediu a própria irmã dentro da residência da família. Além disso, ele proferiu ofensas e partiu para agressão física, sendo necessário que familiares interviessem para conter a violência.

Logo após o crime, o homem fugiu antes da chegada da Polícia Militar, que já havia sido acionada. No entanto, equipes da Polícia Civil localizaram o suspeito posteriormente, com apoio de um sobrinho da vítima. Em seguida, os agentes conduziram o indivíduo à delegacia, onde realizaram a autuação em flagrante.

A vítima, que enfrenta problemas de saúde, como doença de Parkinson e depressão, não conseguiu prestar depoimento naquele momento, devido ao seu estado físico e emocional.

Durante a condução, os policiais constataram que o suspeito apresentava sinais claros de embriaguez. Por isso, ele precisou de auxílio para se locomover até a delegacia e também para realizar o exame de corpo de delito. Ainda na unidade policial, o homem demonstrou comportamento alterado e chegou a se desentender com outros detidos.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram que o agressor possui histórico de atitudes violentas contra a vítima. Diante dos fatos, os agentes encaminharam o suspeito ao sistema prisional, onde ele permanece à disposição da Justiça.