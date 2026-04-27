Homem é preso por descumprir medida protetiva em Ibitirama

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Ibitirama, cumpriu, na tarde desta sexta-feira (24), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 46 anos. Ele é investigado por descumprimento de medidas protetivas de urgência e por ameaças contra a ex-companheira no município.

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Segundo relato da vítima, de 47 anos, os episódios começaram no dia 14 de abril. Desde então, o suspeito teria desrespeitado repetidamente as determinações judiciais. De acordo com a denúncia, ele invadia a residência sem autorização, principalmente aos fins de semana, tentando impor convivência forçada. Além disso, acessava diversos cômodos da casa, incluindo o quarto da filha menor.

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Ainda conforme a vítima, em uma das ocorrências mais recentes, o investigado permaneceu no imóvel durante toda a sua ausência. A situação foi presenciada pelos filhos, e houve discussão com um deles na tentativa de retirá-lo do local. Também foi informado que o homem utilizava uma edificação anexa da propriedade rural como local de pernoite.

O titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama, William Cabral Júnior, destacou que a vítima relatou ameaças frequentes. Segundo ele, o suspeito afirmava que ela deveria “repensar o divórcio e a medida protetiva” e dizia não ter “nada a perder”. Em outro episódio considerado grave, o investigado teria exibido um vídeo com cena de violência e feito ameaças diretas.

Diante da gravidade, a Polícia Civil realizou diligências e ações de inteligência. Como resultado, os agentes localizaram o suspeito em menos de 24 horas após a expedição do mandado. No dia anterior, ele havia conseguido fugir de uma tentativa de abordagem, o que exigiu nova mobilização da equipe.

A ordem judicial foi expedida após representação da autoridade policial, com base na reiteração das condutas e no risco à integridade da vítima. O homem se apresentou espontaneamente, colaborou com a ação e não foi necessário o uso de algemas.

Após os procedimentos, o conduzido foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Posteriormente, ele será transferido para o sistema prisional.