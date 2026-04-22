Hospital de Guaçuí promove encontro emocionante entre pai e filha; veja vídeo

O amor encontrou espaço até dentro de um hospital em Guaçuí. Uma filha decidiu realizar um sonho especial e cheio de significado: permitir que o pai a visse vestida de noiva, mesmo enquanto ele estava internado.

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O casamento aconteceu sem a presença do patriarca, que passava por tratamento médico na unidade. No entanto, antes de devolver o vestido, a jovem procurou o hospital e pediu autorização para visitar o pai vestida de noiva.

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A equipe de Humanização da Santa Casa de Guaçuí acolheu a ideia e organizou o encontro. Com sensibilidade, os profissionais prepararam um espaço na praça do hospital. Dessa forma, criaram o cenário ideal para que pai e filha se reencontrassem em um dos momentos mais marcantes da vida.

No momento do encontro, a emoção tomou conta de todos.