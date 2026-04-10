Identificado homem morto em acidente em Cachoeiro

Foi identificado como Geraldo de Oliveira de Paula, de 48 anos, o homem que morreu em um grave acidente registrado no início da manhã desta sexta-feira (10), na ES 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. A esposa dele, de 45 anos e grávida de três meses, ficou ferida e foi socorrida para um hospital do município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com testemunhas, Geraldo perdeu o controle da direção enquanto trafegava pela rodovia. Em seguida, o veículo colidiu contra um barranco e capotou na pista. O impacto foi violento e provocou a morte do motorista ainda no local.

O casal, morador de Alegre, seguia para um hospital da região no momento do acidente, onde a mulher realizaria um procedimento cirúrgico. No entanto, a viagem foi interrompida de forma trágica após o capotamento.

A mulher, segundo a Santa Casa de Misericórdia, permanece sob cuidados médicos no pronto-socorro da unidade.