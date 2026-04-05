Imposto de Renda 2026: veja se você é obrigado a declarar

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2026 já começou e, com ele, surgem dúvidas entre os contribuintes sobre a obrigatoriedade do envio. Além disso, entender as regras evita erros e reduz o risco de cair na malha fina. Dessa forma, conhecer os critérios definidos pela Receita Federal se torna essencial para quem deseja cumprir as obrigações fiscais corretamente.

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A obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2026 leva em conta diferentes fatores relacionados aos rendimentos, patrimônio e movimentações financeiras ao longo de 2025. Ao todo, a Receita Federal estabelece 12 critérios que determinam quem precisa declarar.

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Entre os principais pontos, devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 no ano. Além disso, também entram nessa lista aqueles que obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200.000,00.

Quem atuou na atividade rural também precisa ficar atento. Nesse caso, a obrigatoriedade vale para quem teve receita bruta acima de R$ 177.920,00. Da mesma forma, contribuintes que possuíam, até 31 de dezembro de 2025, bens ou direitos com valor total superior a R$ 800.000,00 também devem declarar.

Quem é obrigado a declarar Imposto de Renda?

Outras situações também exigem o envio da declaração. É o caso de quem optou pela isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, de quem possui bens ou investimentos no exterior e daqueles que passaram à condição de residente no Brasil em 2025.

Para preencher a declaração, o contribuinte precisa reunir documentos importantes. Entre eles estão informes de rendimentos, comprovantes de despesas médicas e educacionais, além de documentos de bens, como imóveis, veículos e aplicações financeiras. Documentos pessoais, como CPF e comprovante de endereço, também são necessários.

No entanto, quem não possui todos os comprovantes pode recorrer à declaração pré-preenchida. Essa opção facilita o processo, já que reúne automaticamente diversas informações. Ainda assim, é importante conferir os dados e, se necessário, realizar a retificação para evitar inconsistências.

Para onde enviar a declaração?

O contribuinte pode enviar a declaração por diferentes canais. Entre as opções estão o programa gerador disponibilizado para computador, o aplicativo “Meu Imposto de Renda” para celulares e o site oficial da Receita Federal.

Além disso, especialistas alertam para os cuidados com golpes. O ideal é acessar apenas os canais oficiais, digitando diretamente o endereço no navegador e verificando se a conexão é segura. Também é importante evitar downloads em computadores públicos ou desconhecidos e confirmar se o aplicativo foi desenvolvido pelos canais oficiais do governo.

Assim, ao seguir as orientações e reunir as informações necessárias, o contribuinte consegue enviar a declaração com mais segurança e evitar problemas futuros com o Fisco.

Com informações da Agência Brasil.