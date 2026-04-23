Cidades

Itapemirim recebe seminário sobre violência de gênero

Evento aborda desafios da Lei Maria da Penha no dia 29 de abril

Violência
Foto: Pixabay

O município de Itapemirim recebe, no dia 29 de abril, o VI Seminário de Segurança Pública e Violência de Gênero. O evento será realizado a partir das 13h, na EEEFM Leopoldino Rocha, localizada na Avenida Maurício de Souza e Silva, em Itaoca.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A programação propõe discutir os desafios e as perspectivas da Lei Maria da Penha. Além disso, o seminário reúne profissionais para abordar temas relacionados à segurança pública e à violência de gênero. Dessa forma, o evento amplia o debate sobre a temática no município.

Leia também: Itapemirim inaugura nova unidade de saúde em Itaoca

O encontro contará com a participação de especialistas na área. Entre os palestrantes, estão a delegada Natália Tenório Sampaio e a psicóloga Felice Stein. Assim, a programação inclui diferentes abordagens técnicas sobre o tema.

O Centro Margaridas é quem está promovendo o seminário. Além disso, a iniciativa conta com apoio de instituições parceiras, o que fortalece a realização do evento.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

ItapemirimViolência

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por