Itapemirim recebe seminário sobre violência de gênero

O município de Itapemirim recebe, no dia 29 de abril, o VI Seminário de Segurança Pública e Violência de Gênero. O evento será realizado a partir das 13h, na EEEFM Leopoldino Rocha, localizada na Avenida Maurício de Souza e Silva, em Itaoca.

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A programação propõe discutir os desafios e as perspectivas da Lei Maria da Penha. Além disso, o seminário reúne profissionais para abordar temas relacionados à segurança pública e à violência de gênero. Dessa forma, o evento amplia o debate sobre a temática no município.

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O encontro contará com a participação de especialistas na área. Entre os palestrantes, estão a delegada Natália Tenório Sampaio e a psicóloga Felice Stein. Assim, a programação inclui diferentes abordagens técnicas sobre o tema.

O Centro Margaridas é quem está promovendo o seminário. Além disso, a iniciativa conta com apoio de instituições parceiras, o que fortalece a realização do evento.