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Jiboia é encontrada dentro de motor de carro e resgatada em Anchieta

Jiboia é encontrada dentro do motor de um carro em Anchieta. Guarda Ambiental realizou o resgate com segurança nesta sexta-feira.

Foto: Divulgação

Uma jiboia foi resgatada na manhã desta sexta-feira (17) após ser encontrada dentro do motor de um carro no bairro Nova Jerusalém, em Anchieta.

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A Guarda Ambiental foi acionada após o proprietário do veículo identificar o animal durante uma inspeção. A situação surpreendeu o dono do carro e exigiu atuação rápida da equipe.

Os agentes realizaram o resgate de forma segura, evitando riscos tanto para a cobra quanto para as pessoas no local. Após a captura, a jiboia foi encaminhada para avaliação em um ambiente adequado. Posteriormente, o animal deverá ser devolvido ao seu habitat natural.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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