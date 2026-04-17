Jiboia é encontrada dentro de motor de carro e resgatada em Anchieta
Jiboia é encontrada dentro do motor de um carro em Anchieta. Guarda Ambiental realizou o resgate com segurança nesta sexta-feira.
Uma jiboia foi resgatada na manhã desta sexta-feira (17) após ser encontrada dentro do motor de um carro no bairro Nova Jerusalém, em Anchieta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Guarda Ambiental foi acionada após o proprietário do veículo identificar o animal durante uma inspeção. A situação surpreendeu o dono do carro e exigiu atuação rápida da equipe.
Os agentes realizaram o resgate de forma segura, evitando riscos tanto para a cobra quanto para as pessoas no local. Após a captura, a jiboia foi encaminhada para avaliação em um ambiente adequado. Posteriormente, o animal deverá ser devolvido ao seu habitat natural.
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