Levedura nacional pode reduzir custo da cerveja artesanal no Brasil

Invisível no copo, mas decisiva no processo, a levedura é o microrganismo que transforma os açúcares do mosto em álcool e gás carbônico e define parte central do aroma e do sabor da cerveja. Apesar da força do setor cervejeiro brasileiro, praticamente toda a levedura seca usada no país ainda é importada.

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É nesse gargalo que aposta a Biosab, startup de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ao desenvolver um método nacional de propagação e secagem de levedura cervejeira com a meta de oferecer um produto até 30% mais barato que o dos principais concorrentes.

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