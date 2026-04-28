Limites climáticos e alto custo desafiam expansão das azeitonas no ES

A produção de azeitona no Espírito Santo registrou forte retração em 2024 e expôs os limites ainda presentes para transformar a olivicultura capixaba em atividade economicamente sólida. O estado colheu apenas duas toneladas, após alcançar dez toneladas em 2023 e seis toneladas em 2022. A área colhida também diminuiu drasticamente, de 52 hectares para 11 hectares no período. O rendimento médio, em queda gradual, fechou o ano com 182 kg/ha.

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