“Língua eletrônica” pode automatizar a análise da qualidade do café
Um projeto inovador, desenvolvido pela iniciativa privada em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Um projeto inovador, desenvolvido pela iniciativa privada em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), promete transformar a classificação do café no Brasil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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