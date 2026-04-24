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“Língua eletrônica” pode automatizar a análise da qualidade do café

Um projeto inovador, desenvolvido pela iniciativa privada em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Foto: arquivo pessoal

Um projeto inovador, desenvolvido pela iniciativa privada em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), promete transformar a classificação do café no Brasil.

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