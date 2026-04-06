Lotofácil hoje: veja como jogar e concorrer a R$ 2 milhões

O sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (6) promete movimentar apostadores em todo o país. Isso porque o prêmio estimado chega a R$ 2 milhões.

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A Lotofácil oferece um modelo acessível e direto. Além disso, o jogo permite que o apostador escolha entre 15 e 20 números, dentro de um total de 25 disponíveis no volante. Dessa forma, o participante amplia suas possibilidades de acerto conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

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Outro ponto importante envolve a premiação. O jogador não precisa acertar todos os números para ganhar. Pelo contrário, a Caixa paga prêmios a quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Assim, o jogo se torna mais atrativo, principalmente para quem busca mais chances de retorno.

Como jogar na Lotofácil hoje

Para participar do sorteio da Lotofácil hoje, o apostador deve marcar seus números no volante. Primeiramente, ele escolhe entre 15 e 20 dezenas. Em seguida, registra a aposta em uma casa lotérica ou pelos canais digitais autorizados.

Além disso, o sistema oferece opções que facilitam o processo. Por exemplo, a “Surpresinha” permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Com isso, o jogador aposta sem precisar selecionar manualmente.

Já a opção “Teimosinha” atende quem deseja repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos. Nesse caso, o apostador pode concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou até 24 sorteios seguidos. Portanto, essa alternativa garante praticidade e continuidade nas apostas.

Prêmio de R$ 2 milhões chama atenção

O valor de R$ 2 milhões no sorteio desta segunda-feira (6) reforça o interesse dos jogadores. Afinal, mesmo sendo um prêmio considerado menor que outras loterias, ele ainda representa uma quantia significativa para quem deseja investir, quitar dívidas ou realizar projetos pessoais.

Além disso, a Lotofácil se destaca pela frequência de premiações. Como o jogo contempla diversas faixas de acerto, mais apostadores conseguem ganhar valores, ainda que menores. Dessa maneira, o concurso se mantém entre os mais populares do país.

O sorteio ocorre conforme o calendário regular da modalidade. Portanto, os interessados ainda podem registrar suas apostas dentro do prazo estabelecido. Assim, quem pretende disputar os R$ 2 milhões deve agir com antecedência e garantir sua participação.