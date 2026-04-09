Lotofácil pode pagar prêmio milionário; veja como apostar

O próximo concurso da Lotofácil promete movimentar apostadores em todo o Brasil. A modalidade, conhecida pelas maiores chances de premiação entre as loterias, segue atraindo jogadores que buscam prêmios milionários com apostas simples.

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De acordo com a Caixa Econômica Federal, a Lotofácil consiste na escolha de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são pagos para quem acerta de 11 a 15 números, o que aumenta significativamente as probabilidades de ganho em comparação a outras modalidades.

Além disso, a probabilidade de acertar os 15 números com uma aposta simples é de 1 em cerca de 3,2 milhões. Embora ainda seja um desafio, essa chance é considerada mais acessível do que em outras loterias, como a Mega-Sena.

Os sorteios da Lotofácil acontecem regularmente, sempre no período noturno, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Como jogar na Lotofácil

Para apostar, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números no volante. Quanto mais números selecionados, maior o valor da aposta e também maiores são as chances de ganhar. Ainda assim, a aposta mínima, com 15 números, já permite concorrer ao prêmio principal.

Outra opção é utilizar a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a “Teimosinha”, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Premiação e divisão dos valores

O valor total arrecadado em cada concurso é distribuído entre as faixas de premiação. Parte do montante vai para quem acerta 15 números, enquanto o restante é dividido entre os acertadores de 14, 13, 12 e 11 pontos.

Caso ninguém acerte os 15 números, o prêmio acumula para o próximo concurso, o que pode aumentar significativamente o valor em jogo e atrair ainda mais apostadores.

Fique atento aos prazos

Para participar, é importante respeitar o horário limite de apostas. Após as 19h, o sistema é fechado para a realização do sorteio. Portanto, quem deseja tentar a sorte deve se programar com antecedência.