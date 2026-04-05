Lotomania: jogo aposta em 50 números e desafia lógica
Veja como funciona a Lotomania, como apostar e por que o jogo premia até quem não acerta nenhuma dezena.
A Lotomania chama atenção dos apostadores por um formato diferente das demais loterias. A Caixa Econômica Federal organiza o jogo e permite que o participante escolha uma grande quantidade de números em uma única aposta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O apostador seleciona 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Em seguida, a Caixa realiza o sorteio de 20 dezenas. O prêmio principal vai para quem acerta todos os 20 números sorteados. No entanto, o jogo também premia quem faz 19, 18, 17, 16 e 15 acertos.
Um dos diferenciais da Lotomania está na premiação para quem não acerta nenhum número. Nesse caso, o apostador também recebe um prêmio, o que torna a modalidade única entre as loterias.
A Caixa realiza sorteios em dias específicos da semana, garantindo a regularidade do jogo. Quando ninguém acerta os 20 números, o prêmio acumula para o concurso seguinte, elevando os valores e atraindo mais participantes.
As probabilidades variam conforme a estratégia do apostador. Como o jogador escolhe metade dos números disponíveis, o jogo permite diferentes formas de combinação, o que influencia diretamente nas chances de acerto.
Com regras simples, formato diferenciado e múltiplas possibilidades de premiação, a Lotomania se mantém como uma opção curiosa entre as loterias, reunindo estratégia, variedade e a expectativa de ganhos em diferentes faixas.
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