Marina Ruy Barbosa reage a documentário de Suzane von Richthofen: 'Cruzes'

O anúncio do documentário que narra a história de Suzane von Richthofen ganhou forte repercussão nas redes. Dentre os comentários, Marina Ruy Barbosa se manifestou nas redes.

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Ao compartilhar uma postagem que noticiava a obra, a atriz, que viveu Richthofen na série da Prime Video Tremembé, afirmou: “Cruzes”.

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Sobre o documentário

A informação foi revelada por Ulisses Campbell, em reportagem publicada no jornal O Globo. Campbell é jornalista e escritor brasileiro, especialista em true crime e autor de livros sobre Suzane Richthofen e outras mulheres que cometeram crimes, e de Tremembé. Ele explicou que o documentário busca trazer a versão de Richthofen a respeito do crime que chocou o País.

Ainda sem data de estreia, a produção vai passar pela infância de Richthofen, abordar os assassinatos de seus pais e sua vida após a condenação. A obra da Netflix vai, ainda, mostrar as contradições e pontos de tensão do crime de 2002.

A narrativa de uma família em ruptura

No documentário, Suzane descreve a própria infância como marcada por frieza emocional, ausência de diálogo e distanciamento afetivo. Segundo seu relato, a família vivia sob um clima de silêncio e cobrança constante, no qual ela e o irmão se tornaram, aos poucos, “invisíveis”.

A condenada sustenta que esse ambiente contribuiu para o rompimento definitivo com os pais, Manfred von Richthofen e Marísia von Richthofen. Em sua versão, o relacionamento com Daniel Cravinhos surge como elemento central nesse processo, ocupando o espaço emocional que, segundo ela, não existia dentro de casa.

Do conflito ao crime

O assassinato, ocorrido em 31 de outubro de 2002, é reconstruído sob a ótica de Suzane como o desfecho de uma escalada de tensões familiares. Ela afirma que a ideia do crime não surgiu de forma direta, mas foi sendo construída gradualmente, em meio a conflitos e ressentimentos.

Apesar de admitir responsabilidade, Suzane tenta se distanciar da execução. No documentário, afirma que não participou diretamente das agressões, realizadas por Daniel e Cristian Cravinhos, embora reconheça ter permitido a entrada dos dois na casa e ter conhecimento do que aconteceria. “A culpa é minha”, diz em um dos trechos.

Contradições e pontos de tensão

Um dos momentos mais controversos da produção envolve o relato da delegada Cíntia Tucunduva, que investigou o caso. Segundo ela, Suzane foi encontrada dias após o crime em uma situação incompatível com o luto, em uma cena descrita como perturbadora.

Suzane, por sua vez, nega essa versão e afirma que seria impossível realizar qualquer tipo de celebração na casa após o assassinato. O embate evidencia uma das principais críticas ao documentário: a ausência de maior confrontação das falas da entrevistada.

Entre os episódios destacados, Suzane relembra o período em que os pais viajaram para a Europa e ela passou a viver com Daniel dentro da casa da família. O momento é descrito por ela como uma experiência de liberdade extrema, marcada por excessos e pela intensificação do relacionamento.

Segundo o relato apresentado no documentário, esse período teria sido decisivo para a ruptura familiar e para o agravamento dos conflitos que culminaram no crime.

A construção de uma nova vida

Além de revisitar o passado, o documentário também expõe a rotina atual de Suzane, que cumpre pena em regime aberto. Ela aparece ao lado do marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e do filho pequeno, em cenas que reforçam a tentativa de reconstrução de sua trajetória.

Ao longo da narrativa, Suzane afirma ser “outra pessoa” e tenta estabelecer uma separação entre quem era à época do crime e quem se tornou após anos de prisão. A maternidade e a religião são apresentadas como elementos centrais desse processo de transformação.

Repercussão e interesse público

Mesmo antes do lançamento oficial, o documentário já circula entre grupos restritos e fãs de true crime, gerando forte repercussão nas redes sociais. Imagens da entrevista e trechos da produção começaram a viralizar, aumentando a expectativa do público.

A proposta de dar voz à protagonista de um dos crimes mais conhecidos do País reacende discussões sobre memória, narrativa e responsabilidade, especialmente quando a história é contada por quem esteve no centro dela.