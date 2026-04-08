Menino de Cachoeiro agradece no Convento da Penha após vencer câncer

A segunda-feira (6) marcou um momento histórico para a família de Bernardo Fernandes Rodrigues, de 7 anos, em Cachoeiro de Itapemirim. Após meses de tratamento, o menino concluiu a última sessão de quimioterapia e encerrou o combate contra uma leucemia linfóide aguda do tipo B, diagnosticada no fim de 2023.

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Logo após a consulta, a família seguiu para o Convento da Penha, em Vila Velha. No local, agradeceu pela recuperação. Em seguida, retornou para Cachoeiro, onde amigos e apoiadores organizaram uma carreata com buzinaço pelas ruas da cidade, celebrando a vitória do menino.

Os primeiros sinais da doença surgiram em novembro de 2023. No entanto, a família enfrentou dificuldades até chegar ao diagnóstico correto. Inicialmente, Bernardo passou por atendimentos em unidades de saúde em Cachoeiro. Contudo, diante da falta de respostas, os médicos transferiram o menino para Vitória.

Foto: Divulgação

Já na capital, no início de dezembro, Bernardo foi internado na UTI por 24 horas devido a uma anemia grave. Em seguida, realizou exames específicos, que confirmaram o diagnóstico de leucemia linfóide aguda tipo B.

Diante da confirmação, a equipe médica iniciou o tratamento imediatamente. O menino permaneceu internado por 30 dias, período considerado o mais desafiador pela família. Ao mesmo tempo, os pais reorganizaram completamente a rotina e passaram a morar em Vitória para garantir o acompanhamento médico.

Durante essa fase, a família contou com apoio de amigos e de pessoas que acompanharam a história. Campanhas solidárias, rifas e ações beneficentes ajudaram a custear despesas com moradia, alimentação e medicamentos. Além disso, um show beneficente contribuiu diretamente para a continuidade do tratamento.

Posteriormente, em abril de 2024, os médicos autorizaram o retorno para Cachoeiro. Ainda assim, Bernardo seguiu em acompanhamento frequente, com deslocamentos regulares para Vitória.

Ao longo de todo o processo, a fé esteve presente como um dos principais pilares da família. Inclusive, durante uma internação no ano passado, Bernardo passou mal durante uma sessão de quimioterapia. Na ocasião, após receber alta, a família visitou o convento e fez orações pela recuperação.

Curiosamente, o encerramento do tratamento coincidiu novamente com o período da Festa da Penha. Por isso, após a última sessão, o próprio menino pediu para retornar ao local. Durante a visita, ele realizou uma oração e deixou uma foto como forma de agradecimento.

Por fim, a chegada em Cachoeiro foi marcada por emoção. A carreata organizada por amigos reuniu dezenas de pessoas e transformou o momento em uma celebração coletiva. Agora, embora siga em acompanhamento médico, Bernardo não precisa mais realizar sessões de quimioterapia.

Dessa forma, a família celebra a nova fase com gratidão. Além disso, mantém orações por outras crianças que ainda enfrentam o tratamento contra o câncer, reforçando uma mensagem de esperança e solidariedade.