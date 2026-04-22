Morre Osman Francischetto de Magalhães, referência do agro capixaba, aos 95 anos

O engenheiro agrônomo Osman Francischetto de Magalhães morreu nesta quarta-feira (22), aos 95 anos, deixando uma trajetória ligada ao desenvolvimento do setor agropecuário do Espírito Santo e à estruturação de instituições públicas voltadas ao campo. Respeitado por sua atuação técnica e administrativa, ele foi secretário de Estado da Agricultura entre 1974 e 1976, participou da idealização da Ceasa-ES e integrou o grupo de fundadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

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