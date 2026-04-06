Morte da tartaruga mais velha do mundo? Entenda o que aconteceu

Uma publicação falsa sobre a suposta morte do animal terrestre mais velho do mundo viralizou nas redes sociais e mobilizou milhares de internautas nos últimos dias. No entanto, segundo o g1, a informação não procede: Jonathan, a tartaruga-gigante que vive na ilha de Santa Helena, segue viva e continua sendo símbolo de longevidade, com mais de 190 anos.

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O conteúdo enganoso circulou em uma conta na rede social X que se passava pelo veterinário Joe Hollins, profissional que já cuidou do animal. Na mensagem, o suposto autor afirmava estar “de coração partido” ao anunciar a morte de Jonathan, destacando sua trajetória ao longo de séculos. Com isso, a publicação rapidamente ganhou alcance e ultrapassou 1,7 milhão de visualizações.

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Entretanto, após a grande repercussão, a informação foi desmentida. O próprio Joe Hollins declarou que não possui conta na rede social, indicando que o perfil utilizado era falso. Além disso, o governador de Santa Helena, Nigel Phillips, confirmou que Jonathan está vivo, após verificação direta no local onde o animal reside.

Posteriormente, a conta responsável pela publicação afirmou que tudo não passou de uma “pegadinha de 1º de abril”. Antes disso, contudo, o perfil já havia feito pedidos de doações em criptomoedas, o que levantou suspeitas entre usuários sobre a veracidade do conteúdo.

Tartaruga mais velha do mundo

Jonathan é reconhecido como o animal terrestre mais velho do mundo. Embora não exista um registro exato de sua idade, documentos históricos ajudam a estimar sua longevidade. Uma fotografia de 1882 já mostra a tartaruga como adulta ao chegar à ilha de Santa Helena, indicando que ela tinha cerca de 50 anos naquela época. Assim, especialistas estimam que o animal tenha atualmente aproximadamente 193 anos.

Ao longo de sua vida, Jonathan atravessou diferentes períodos históricos e viveu durante o reinado de diversos monarcas britânicos. Em 2024, inclusive, ele recebeu um certificado do Guinness World Records, que o reconhece oficialmente como o animal terrestre mais velho conhecido.

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