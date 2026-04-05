Motorista bêbado invade calçada e deixa duas crianças mortas e duas feridas
Acidentes envolvendo motoristas embriagados deixaram duas crianças mortas e duas machucadas, além de quatro feridos, entre a tarde de sexta-feira, 3 e a madrugada de sábado, dia 4. Os casos foram registrados na Grande São Paulo e na zona leste da capital, respectivamente.
No primeiro acidente, um carro desgovernado invadiu a calçada de uma rua em Diadema, na região do ABCD paulista, e atropelou um grupo de crianças que estava brincando de pular corda na área. Duas delas foram atingidas em cheio pelo veículo e acabaram não resistindo aos ferimentos. As vítimas, de 5 anos e 10 anos, tiveram a morte registrada ainda no local do acidente. Outras duas crianças que estavam na calçada ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o condutor do veículo estava alcoolizado e dirigia em alta velocidade no momento do acidente. O motorista perdeu o controle do carro, invadiu a calçada e acabou atropelando as crianças, que estavam bem na frente de uma residência.
O veículo ainda colidiu contra o portão da casa e também acertou outros veículos estacionados. O motorista acabou sendo preso em flagrante, após ser contido por moradores até a chegada dos policiais.
Segundo informações da secretaria, o homem tem 64 anos e foi encaminhado ao 3.º Distrito Policial de Diadema, onde foi indiciado por homicídio e lesão corporal dolosos. Ele já passou por audiência de custódia na manhã de ontem e permanece preso na unidade.
Porsche na contramão
O outro caso ocorreu quando o motorista de um Porsche Boxster invadiu a contramão da Avenida Conde de Frontin, na região da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, e colidiu de frente com um Fiat Siena. O acidente ocorreu na madrugada de sábado e acabou deixando quatro pessoas feridas.
Imagens registradas no local mostram a parte dianteira do carro de luxo completamente destruída pela força do impacto entre os veículos. O condutor do Porsche foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,40 mg/L de álcool no ar expelido pelos pulmões. O resultado, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (CNT), é considerado crime de trânsito.
De acordo com informações da Polícia Militar, cada veículo era ocupado por duas pessoas. O condutor do Fiat Siena foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital, enquanto o passageiro foi levado para o Pronto-socorro de Ermelino Matarazzo, na zona leste. Já o condutor e o outro ocupante do Porsche foram socorridos e encaminhados para o Pronto-socorro do Tatuapé, também na zona leste paulistana.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Estadao Conteudo
