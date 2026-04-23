Muniz Freire oferece curso gratuito de atendimento hospitaleiro
O curso acontece entre os dias 4 e 7 de maio, sempre das 18h às 22h.
A Prefeitura de Muniz Freire abriu inscrições para o curso gratuito de Atendimento Hospitaleiro, realizado em parceria com o Senac. A iniciativa integra a Escola Capixaba de Turismo e tem como objetivo qualificar profissionais que atuam diretamente com o público. Além disso, a proposta busca melhorar a experiência dos visitantes no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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O curso
O curso acontece entre os dias 4 e 7 de maio, sempre das 18h às 22h. As aulas acontecerão no auditório da Secretaria de Educação, localizado na Rua Capitão João Alves, nº 5. Dessa forma, a capacitação oferece uma oportunidade acessível para quem deseja aprimorar habilidades no atendimento.
A formação é voltada, principalmente, para profissionais de hospedagens, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e pizzarias. No entanto, todos que atuam com atendimento ao público também podem participar. Durante o curso, os participantes terão acesso a técnicas de acolhimento, comunicação e orientação ao visitante.
As vagas
As vagas são limitadas e as inscrições seguem abertas até o dia 24 de abril. Os interessados devem se inscrever por meio do telefone da Secretaria de Turismo. Portanto, é importante garantir a vaga com antecedência.
Além de qualificar profissionais, a iniciativa fortalece o setor turístico local. Assim, o município investe na melhoria dos serviços e na valorização do atendimento, fator essencial para atrair e fidelizar visitantes
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